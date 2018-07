Ukraine: Nato-Schiffe im Hafen Odessa eingetroffen

Schiffe der Nato-Marinegruppe sind am Montag im Hafen von Odessa eingetroffen. Das teilte der Pressedienst der ukrainischen Seestreitkräfte mit.

„Im Hafen Odessa sind zu einem Besuch Schiffe der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) und der Standing NATO Response Force Mine Countermeasure Group 2 (SNMCMG2) eingetroffen“, heißt es in einer Mitteilung, die via Facebook veröffentlicht wurde.

Insgesamt seien im Hafen sechs Schiffe eingetroffen: die Fregatte der Königlich Niederländischen Marine „De Ruyter“, die türkische Fregatte „Fatih“, die rumänische Fregatte Regele Ferdinand, das Begleitschiff der deutschen Marine „Rhein“, das türkische Minenräumboot „Anamur“ sowie das rumänische Minenräumboot „Lupu Dinescu“.

Die Schiffe sollen Übungen vom Typ PASSEX mit den ukrainischen Seestreitkräften durchführen.

In der vorigen Woche hatte in der Ukraine die internationale Marineübung Sea Breeze 2018 geendet. Das Manöver startete am 9. Juli im Gebiet Odessa, daran nahmen mehr als 2.000 Militärs und etwa 30 Schiffe aus 19 Ländern teil.

Die Ukraine annullierte im Dezember 2014 ihren Blockfreien-Status. Im Juni 2017 erklärte Kiew den Nato-Beitritt zu einer außenpolitischen Priorität.