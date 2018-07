„Das ist eine Tatsache“: Nie Freundschaft mit Russland – Haley

„Wir vertrauen Russland nicht“, sagte Haley.

„Sie werden nie unserer Freund sein. Das ist eine Tatsache“, präzisierte sie.

Dabei verwies die UN-Botschafterin auf die Wichtigkeit des Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem amerikanischen Staatschef Donald Trump und betonte, dass die Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un sowie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin solche Dinge seien, die „passieren müssen“.

Sanders macht bereits nicht zum ersten Mal solche Aussagen. Anfang April sagte sie, dass Russland nie „unserer Freund“ sein werde. Dasselbe sagte sie auch Anfang Februar : „Es gibt viele Dinge, an denen wir weiter zusammen arbeiten können, und wir werden dies tun, wo wir es können. Aber Russland … wird nicht unserer Freund, solange sich seine Regierung an ihre aktuellen Werte hält und sich in der Weltarena wie jetzt benimmt“, sagte sie damals.

Das erste Vollformat-Treffen zwischen Putin und Trump fand am 16. Juli in Helsinki statt. Die Verhandlungen dauerten fast vier Stunden. Beide Staatschefs lobten die Gespräche als erfolgreich.