Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, General Joseph Dunford, hat laut Medienberichten mitgeteilt, dass in 177 Ländern einsatzbereite US-Truppen mit einer Gesamtstärke von mehr als 300.000 Mann stationiert seien. Sie könnten „allen Verpflichtungen Washingtons gegenüber den Verbündeten nachkommen“, sagte er.

Die amerikanischen Truppen „haben einen Konkurrenzvorteil gegenüber beliebigen potentiellen Gegnern“, so Dunford.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis US-Armee wird zum Jahr 2028 siegen lernen – Heeresminister Esper

Ihm zufolge sind die US-Soldaten an der Bekämpfung der Terrorvereinigung „Islamischer Staat“ im Irak und in Syrien beteiligt und sind darüber hinaus in Polen und Südkorea einquartiert.

US-Präsident Donald Trump hatte den US-Verbündeten wiederholt gedroht, die US-Truppen teilweise oder vollständig abzuziehen. Es ging unter anderem um die in Südkorea und Deutschland stationierten Truppen.