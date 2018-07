Jemen: Huthi-Rebellen bitten Putin um Hilfe

Mahdi al-Mashat hat an den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Brief gerichtet, in dem er auf „die Aggression gegen Jemen“ sowie auf die „militärische Eskalation seitens der von Saudi-Arabien angeführten Koalition“ hinweist.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine Huthi-Rebellen sollen Militärhubschrauber in Saudi-Arabien abgeschossen haben

Nach Ansicht des politischen Anführers der Huthis sind vor allem die Vereinigten Staaten an der Entwicklung des Konflikts interessiert. Das Ziel der westlichen Länder sei es, „im Jemen sowie in der gesamten Region Chaos zu verbreiten“.

Zuvor hatte al-Mashat ein Schreiben mit einem ähnlichen Appell an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschickt.

Im Jemen tobt seit mehr als drei Jahren ein verheerender Bürgerkrieg. Die Huthi-Rebellen der schiitischen Bewegung „Ansar Allah" haben weite Teile vor allem im Norden des Jemen den Regierungstruppen abgerungen.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition unterstützt die Regierung und fliegt Angriffe auf Huthi-Stellungen. Das saudische Staatsgebiet wird ebenfalls regelmäßig von Seiten der Rebellen beschossen.