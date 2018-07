Das syrische Volk betrachtet die Vertreter der Zivilschutzorganisation „Weißhelme“ als Verbrecher. Dies verriet die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa in einem Interview mit Rossija 24.

„Für die Syrer, die seit mehreren Jahren wirklich von den Geschehnissen auf ihrem Territorium betroffen sind, sind die Menschen, die an der Schaffung dieser riesigen, furchtbaren, informationspropagandistischen Irrmaschine arbeiten, Verbrecher“, so Sacharowa.

Die Tätigkeit der „Weißhelme“ werde in Syrien mit Militanten und Terroristen in Verbindung gebracht, erklärte sie.

„Wir sprachen auch darüber, dass die Tätigkeit der ‚Weißhelme‘ ein heftiger Schlag für die humanitäre und Freiwilligenbewegung ist, die in der heutigen Welt existiert, und auch natürlich für die Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft“, fügte Sacharowa hinzu.

Russland habe wiederholt Beweise für die wahren Aktivitäten der „Weißhelme“ – die C-Waffen-Provokationen und die Desinformation – vorgelegt.

Uno spricht von ihrer Nichtbeteiligung an Evakuierung der „Weißhelme"

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind. Das russische Außenministerium bezeichnete die Tätigkeit der „Weißhelme“ als Teil einer Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.