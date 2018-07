Bei Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens: Schoigu droht mit Maßnahmen

„Die Einbeziehung Finnlands und Schwedens in die Nato-Strukturen ist besorgniserregend. Im Mai wurde ein Vertrag unterzeichnet, der deren vollberechtigte Teilnahme an den Übungen der Allianz und die mögliche Nutzung der Nato-Steuerungssysteme für Truppen und Waffen vorsieht“, verkündete Schoigu am Dienstag.

Im Gegenzug habe die Nato uneingeschränkten Zugang zu den Hoheitsgewässern und den Lufträumen der beiden Staaten erhalten. Derartige Schritte der „westlichen Kollegen“ führen laut Schoigu zur Zerstörung des globalen Sicherheitssystems und „erzeugen noch größeres Misstrauen, indem sie uns zu Gegenmaßnahmen zwingen“.

Der russische Verteidigungschef wies zudem auf das andauernde Aufstocken des Nato-Kontingents in Osteuropa hin. So sei die Zahl der Nato-Soldaten in der Region seit 2014 von 2000 auf 15.000 gestiegen.

Auch die Militärmanöver des nordatlantischen Bündnisses hätten an Intensität zugenommen: Seit Jahresanfang seien mehr als einhundert Übungen durchgeführt worden, an denen insgesamt 80.000 Soldaten beteiligt gewesen sein sollen. Mit US-Hilfe seien in Europa zudem fünf Cyber-Zentren errichtet worden – in Estland, Finnland, Deutschland, Polen und Frankreich.

Zuvor hatte der russische Präsident, Wladimir Putin, vor Georgiens Beitritt zur Nato gewarnt: Russland werde auf solche „aggressiven Schritte“, die eine direkte Bedrohung für das Land darstellten, entsprechend reagieren. Der Nato-Chef, Jens Stoltenberg, hatte früher die Pläne des russischen Nachbarstaates über eine Mitgliedschaft in der Allianz bestätigt.