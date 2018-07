Welche Folgen bergen globale Handelskriege in sich?

Der Internationale Währungsfonds hat bereits warnend darauf hingewiesen, dass solche Kriege die Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO ins Wanken bringen, globale Warenlieferketten zerstören und die Chancen auf eine Überwindung der Handelsschranken in Zukunft verringern können.

Irina Kalaschnikowa Frankreich: Handelskrieg zwischen EU und USA hat begonnen

Anlass für solche Befürchtungen ist die Konfrontation zwischen den USA und China im Wirtschaftsbereich und vor allem die Einführung von gegenseitigen Zöllen in Milliardenhöhe.

Laut Galina Kusnezowa, Dozentin am Institut für Business und Geschäftsverwaltung der Russischen Akademie für Volkswirtschaft, werde die ganze Welt in ein bis zwei Jahren unter gegenseitigen Zollerhöhungen „krabbeln“, wobei die Handelspolitik verhärtet werde. Die nationalen Wirtschaftssysteme würden sich den neuen Verhältnissen allmählich anpassen, die Preise würden steigen und makroökonomische Kennwerte sich verändern, so die Expertin. Sie fügte hinzu, dass der Handel weiter liberalisiert werde. Dies sei eine globale Tendenz.

Einer entgegengesetzten Meinung ist der Prorektor der Finanzuniversität bei der russischen Regierung, Alexej Subez. Ihm zufolge wird es keine Rückkehr zur Liberalisierung mehr geben.

© REUTERS / Mariana Bazo IWF prognostiziert globale Wirtschaftsverluste durch neue US-Zölle

Die USA versuchten heute, den Mittelstand wiederherzustellen. Mehr als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung unterstütze diese Politik von US-Präsident Donald Trump, so Subez. Der nächste US-Präsident werde gezwungen sein, den Kurs zum Schutz der US-Märkte gegen billige Importwaren und zum Wiederaufbau der Industrie fortzusetzen, ergänzte er.

Jetzt habe eine Deglobalisierung begonnen, so der Experte. „In der Welt wird es keinen einheitlichen Handelsraum mehr geben.“ Subez schloss dabei die Herausbildung des Dreiecks Russland-EU-China, eines einheitlichen eurasischen Wirtschaftsraumes von Lissabon bis Shanghai, nicht aus.

© REUTERS / Brian Snyder Als Reaktion auf neue US-Zölle: Peking klagt bei WTO gegen USA

Nach Ansicht der Leiterin des Russischen Zentrums für APEC-Studien, Tatjana Flegontowa, kehrt die Tendenz zur Gründung bilateraler Handels- und Wirtschaftsblöcke zurück, die größere megaregionale Projekte ablösen sollen.

Die USA haben im März 2018 „aus nationalen Sicherheitserwägungen heraus“ Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 bzw. zehn Prozent eingeführt. Brüssel ordnete im Juli zeitweilige Schutzmaßnahmen für den Import einer Reihe von Metallerzeugnissen an. Auch Moskau hat zusätzliche Zölle für mehrere Arten von US-Waren angeordnet, deren Analoga in Russland hergestellt werden. Im Juli traten gegenseitige 25-Prozent-Strafzölle zwischen den USA und China in Kraft.