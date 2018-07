Ukrainische Marinesoldaten nehmen radikale Milizen unter Beschuss

Nach seinen Angaben sind die nationalistischen Milizen in volle Einsatzbereitschaft versetzt worden. Im Raum der Stellung des „Rechten Sektors“ beim Ort Awdejewka seien ausländische Instrukteure eingetroffen.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Donbass: Rechter Sektor unternimmt Rachemission gegen ukrainische Armee

„Ihr Hauptziel besteht darin, die Nationalisten bei der taktischen Ausbildung in der Feuervorbereitung zu unterweisen und zu befähigen, bewaffnete Provokationen der ukrainischen Streitkräfte abzuwehren. Die Führung des ‚Rechten Sektors‘ betrachtet die Einladung von Instrukteuren als die Gewähr dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte es nicht wagen würden, Schläge gegen die Stellungen zu führen, an denen sich ausländische Bürger aufhalten“, wurde in der DVR erläutert.

Wie der Kommandeur des vereinigten Operativstabes der ukrainischen Streitkräfte, Sergej Najew, zuvor in einem Interview für die ukrainische Webseite „Obozrevatel“ sagte, können im Raum der Kampfhandlungen im Donbass nur Einheiten der ukrainischen Streitkräfte stationiert sein.

Die Entscheidung des ukrainischen Militärs, die nationalistischen Milizen aus der Region abzuziehen, hat zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit ihnen geführt.

© Sputnik / Alexander Maksimenko Donbass: Ukrainische Radikale tauchen nahe Trennlinie auf - Lugansker Volksmiliz

„Asow“ gehört zu den so genannten Freiwilligen-Bataillonen, die aus Privatquellen finanziert wurden und an der Militäroperation im Donbass beteiligt waren. Die ukrainischen Behörden erklärten später, dass es im Land keine illegalen bewaffneten Formationen geben dürfe. Den Freiwilligen-Bataillonen wurde demnach vorgeschlagen, den ukrainischen Streitkräften beizutreten.

Die radikale nationalistische Vereinigung „Rechter Sektor“ war im Januar und Februar 2014 an Zusammenstößen mit den Sicherheitsabteilungen und seit April 2014 an der Unterdrückung der Proteste im Osten der Ukraine beteiligt.