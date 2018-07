Israelische Zeitung: So reagierte Russland auf Su-22-Abschuss

Wie die Zeitung unter Berufung auf die politischen Kreise berichtet, habe man der russischen Seite während der Gespräche Beweise vorgelegt, unter anderen Radar-Aufnahmen, die dokumentiert hätten, dass der Jet in den Luftraum Israels eingedrungen sei. Dem Suchoj-Piloten sei die Chance gegeben worden, nach Syrien zurückzukehren.

Nach dieser Erklärung habe Russland auf seine Einwände verzichtet. Gleichzeitig habe keine der Seiten eine offizielle Stellungnahme abgegeben, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter.



© AP Photo / David Cohen/ Flash90 Syrien droht Israel mit baldiger Reaktion auf abgeschossenen Suchoi-Kampfjet - Medien

Der Jet wurde am 24. Juli mit einer Rakete über den Golanhöhen eliminiert. Auf den Kampfjet , der zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum im Norden des Landes eingedrungen sein soll, wurden zwei Boden-Luft-Raketen des Typs „Patriot“ abgefeuert. Berichtet wurde, dass der Pilot ums Leben gekommen sei. Er habe sich nicht katapultiert, um seine Gefangennahme zu vermeiden.Später am selben Tag erklärte die israelische Regierung ihr Vorgehen. Laut einem Armeevertreter wurden im Verlauf des Tages Warnsignale gegeben, damit die ausländischen Jets den Luftraum des Landes nicht verletzten.

Jedoch widerspricht die syrische Seite dem hartnäckig und behauptet, die Maschine sei auf der syrischen Seite des Grenzgebiets abgeschossen worden.