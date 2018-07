Juncker schenkt Trump Bild von Friedhof

Laut Juncker ist auf dem Foto ein Militärfriedhof in Luxembourg abgebildet. Dort wurde der General George S. Patton begraben.

„Lieber Donald, wollen wir uns an unsere gemeinsame Geschichte erinnern“, sagte Juncker.

Am Mittwoch hatte sich der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem US-Staatschef Donald Trump in Washington getroffen. Bei diesem Mini-Gipfel wurde beschlossen, dass die USA mit der Exportvergrößerung vom Flüssiggas nach Europa beginnen würden. Darüber hinaus stimmten die Europäer zu, die Zölle auf Industriegüter zu verringern und mehr Sojabohnen und andere Landwirtschaftsprodukte aus den USA zu importieren.

Am 1. Juni haben die USA 25prozentige Zölle auf Stahlimport und 10prozentige Zölle auf Aluminiumeinfuhr verhängt. Die Eurokommission antwortete mit Tarifen in Höhe von 25 Prozent auf eine Reihe von US-Waren – darunter Mais, Bourbon, Jeans und Motorräder.

George S. Patton hatte sich während des Zweiten Weltkrieges mit seiner Panzerabteilung an der Landung in der Normandie sowie an einem Einsatz beteiligt, dank dem sich die Alliierten an der Küste Frankreichs festsetzen und eine Offensive gegen die Kräfte von Nazi-Deutschland entwickeln konnten. Er starb am 21. Dezember 1945.