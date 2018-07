„Dumm und undankbar“ – Box-Europameister Ünsal Arik kritisiert Özil und Erdogan

Der deutsch-türkische Profi-Boxer und amtierende Europameister Ünsal Arik kritisiert Ex-Nationalspieler Mesut Özil in der „DFB-Erdogan-Affäre“. „Sportler haben das Recht auf eine eigene, auch politische Meinung“, sagt er im Sputnik-Interview. „Aber so einen Diktator zu unterstützen, das geht nicht.“ Auch viele Deutsch-Türken sehen das laut Arik so.