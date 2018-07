“Für Eindämmung Chinas”: Kissinger empfiehlt Trump Freundschaft mit Russland

Wie das Blatt unter Verweis auf eine eigene Quelle schreibt, hat Kissinger, der die Taktik zur Herstellung diplomatischer Beziehungen zu China für die Isolation der Sowjetunion konzipiert hatte, bei Treffen mit Trump praktisch eine diametral entgegengesetzte Idee vorgeschlagen.

Laut dem Blatt hatte ihr Treffen während der Machtübernahme durch Trump im Jahr 2017 stattgefunden.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Wie Kissinger Moskau und Washington zu gemeinsamer Sprache verhelfen kann - Politico

Die Strategie habe engere Beziehungen zu Russland und anderen Ländern der Region vorgesehen, um Pekings wachsenden Einfluss einzuschränken.

Wie es weiter heißt, hat Kissinger zudem mit dem Berater und Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, dasselbe Thema zur Erörterung gebracht.

Laut dem Blatt hat Kissingers Idee in der US-Administration, dem Außenministerium, dem Pentagon und dem nationalen Sicherheitsrat Unterstützung gefunden. Die Sache sei aber durch das Verhältnis Trumps zum russischen Staatschef Wladimir Putin komplizierter geworden.

Das erste Vollformat-Treffen zwischen Putin und Trump wurde am 16. Juli in Helsinki abgehalten. Die Verhandlungen dauerten fast vier Stunden. Beide Staatschefs lobten die Gespräche und bezeichneten sie als erfolgreich.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende März das Memorandum „Über die Bekämpfung der wirtschaftlichen Aggression Chinas“ unterzeichnet, welches es ermöglicht, Einschränkungen für Erzeugnisse aus China zu verhängen. Das Dokument wurde im Ergebnis einer im August eingeleiteten Ermittlung zu Verstößen gegen die intellektuellen Rechte auf US-Erzeugnisse durch die chinesische Regierung angenommen.

Henry Kissinger bekleidete in den 1970er Jahren das Amt des Außenministers. Er gehört zu den Mitautoren der Entspannungspolitik in den Beziehungen zur Sowjetunion. Seit einigen Jahrzehnten ist Kissinger einer der einflussreichsten Experten in Fragen der US-Außenpolitik.