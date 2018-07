USA verkünden Sturz von IS-„Kalifat“

Das sogenannte „Kalifat“ der Terrorgruppierung „Islamischer Staat“* hat laut US-Vize-Präsident Mike Pence seine Existenz beendet, allerdings wird der Kampf gegen die Terrorkämpfer weitergeführt. Pence äußerte sich darüber am Donnerstag bei einem internationalen Ministertreffen im US-Außenamt zu Fragen der Glaubensfreiheit.

„Mit Stolz kann ich mitteilen, das der IS* flieht, sein Kalifat ist gefallen, und ich verspreche, dass wir uns nicht beruhigen werden, bis der IS* vom Antlitz der Erde ausgelöscht ist“, so Pence.

Die IS*-Gruppierung hatte 2014 beachtliche Territorien in Syrien und im Irak besetzt und dort ein „Kalifat“ ausgerufen. Seit jener Zeit führen die USA und ihre Verbündeten gegen den IS* Militäroperationen durch, dabei handeln sie in Syrien ohne Genehmigung der offiziellen Behörden des Landes.

Islamischer Staat* (IS*, auch Daesh*) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung