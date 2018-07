Assad: „‘Weißhelme‘ sind Deckmantel von Al-Qaida“

„Eine solche Organisation wie ‚Weißhelme‘ gibt es gar nicht. Das ist einfach ein Deckmantel. Das ist ein Deckmantel von An-Nusra. Sie sind aus Syrien geflüchtet. In Wirklichkeit sind sie nicht geflüchtet. Sie wurden von hier evakuiert. Israel, Jordanien und westliche Staaten, ‚humane‘ westliche Staaten haben sie evakuiert“, sagte Assad am Donnerstag in Damaskus.

Ihm zufolge gibt es entsprechende Videos. Was für Beweise brauche man noch dafür, dass es keine humanitäre Organisation sei, sondern ein Deckmantel von Al-Qaida.

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums Emmanuel Nahshon hatte am Sonntag mitgeteilt, Israel habe auf Bitte der USA, Kanadas und europäischer Länder die Mitglieder der Organisation „Weißhelme“ mit deren Familienangehörigen aus Syrien evakuiert. Örtliche Medien hatten berichtet, bei einer Nachtoperation seien etwa 800 Personen durch Israel nach Jordanien evakuiert worden.

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind. Das russische Außenministerium bezeichnete die Tätigkeiten der „Weißhelme“ als Teil einer Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.