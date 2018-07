Aufteilung des Kosovo? Trump und Putin einigen sich – Zeitung

Die kosovarische Zeitung „Gazeta Express“ will aus diplomatischen Kreisen erfahren haben, dass US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin sich bei ihrem Gipfel in Helsinki über den Kosovo geeinigt haben. Das Blatt sprach sogar von einer geplanten „Aufteilung der Republik“.

Laut der Zeitung ist Trump, der „unkonventionelle US-Präsident“, mit der Politik seiner Vorgänger in Bezug auf den Kosovo nicht einverstanden. Für den Meinungswandel in der US-Administration in dieser Frage kann demnach auch der jetzige Sicherheitsberater Trumps, John Bolton, verantwortlich sein. Bolton soll noch zu seiner Zeit als UN-Botschafter von 2005 bis 2006 durch seine „anti-Kosovo-Ansichten“ aufgefallen sein.

© AFP 2018 / Andrej Isakovic Serbien plant Referendum über Kosovo-Unabhängigkeit

Nun hat der US-Staatschef offenbar grünes Licht für einen „Tausch“ gegeben, teilte die namentlich nicht genannte diplomatische Quelle der Zeitung mit. Die kosovarische Führung müsse Serbien Teile ihres Territoriums übergeben, im Gegenzug soll Belgrad die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen.

Im vergangenen Juni hatte der serbische Präsident Alexandar Vucic erklärt, dass das serbische Volk über die Unabhängigkeit des Kosovo bei einem Referendum entscheiden müsse. „Wenn man die Verfassung ändern will – und auf dem europäischen Weg müssen wir das tun – ist es notwendig, ein Referendum abzuhalten, damit die Bürger ihre Meinung äußern können“, so Vucic. Der serbische Staatschef beklagte zudem, dass sich die Behörden des Kosovo weigern, auf dem Territorium der abtrünnigen Republik serbische autonome Gebiete zu schaffen.

© Sputnik / Alexej Witwizkij Warum Kosovo-Albaner nach serbischen Pässen Schlange stehen

111 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen die Republik Kosovo als unabhängig an. Russland hat die Unabhängigkeit des Landes bis heute nicht anerkannt. Die Regierung von Serbien betrachtet die Region formal als serbische Autonome Provinz Kosovo und Metochie.

Am 16. Juni hatte in der finnischen Hauptstadt das erste offizielle Treffen zwischen Trump und Putin stattgefunden. Die beiden Staatschefs unterhielten sich mehr als zwei Stunden lang unter vier Augen. Den Gipfel lobten sie beide später als erfolgreich.