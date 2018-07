Russischer Militärexperte gibt Briten Ratschlag: Verstrickt euch nicht in Lügen

Britische Kampfjets haben am Donnerstag russische Su-24-Bomber über dem Schwarzen Meer begleitet. Vorher hatten sie den russischen Piloten den Versuch vorgeworfen, in den Nato- Luftraum „einzudringen“. Der Militärexperte Andrej Golovatjuk hat in einem Kommentar für Radio Sputnik seine Meinung zu der Situation dargelegt.

Großbritannien hat seine Kampfjets vom Typ Typhoon von einem Militärstützpunkt in Rumänien über dem Schwarzen Meer aufsteigen lassen, wie der Pressedienst der Royal Air Force berichtet. Anlass dafür seien die Flüge russischer Flugzeuge vom Typ Su-24 in der Nähe des Nato-Luftraums gewesen.

Das Mitglied des Präsidiums der gesamtrussischen Organisation „Offiziere Russlands“, Oberst der Reserve Andrej Golovatjuk hat sich zu diesem Thema geäußert.

„Das Schwarze Meer ist eine etablierte Zone der strategischen Interessen der Russischen Föderation, und dass dort Militärs eines Landes auftauchen, das nicht einmal einen direkten Zugang zum Schwarzen Meer hat, ist für uns ein Reizfaktor. Was könnte man hier sagen: eine einfach „maßlos unverschämte“ Nato und ein „unverschämtes“ Großbritannien, die sich als Herren in allen Gewässern der Erde sehen“.



Vielleicht widerspreche das, was sie täten, nicht dem Völkerrecht, jedoch aus diplomatischer Sicht, von der Moral her seien die Beschuldigungen des Versuchs in den Nato-Luftraum einzudringen, inakzeptabel. Daher könne man in diesem Fall den britischen Militärs, den britischen Kollegen nur noch raten, dass sie sich nicht in Lügen verstricken sollten, so Andrej GolovatjukFrüher ließ die Royal Air Force mehrfach ihre als Teil der Nato-Kräfte geltenden Kampfjets von einem militärischen Stützpunkt in Rumänien aufsteigen, um die russischen Flugzeuge zu begleiten. Im Mai hatten britische Kampfjets eine russische Maschine vom Typ Il-20 begleitet, die sich in der Nähe des Nato-Luftraums befunden haben soll.

