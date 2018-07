Putin nennt großen strategischen Fehler der USA

Die von den USA beschlossenen Einschränkungen für Dollar-Verrechnungen sind nach Meinung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein großer strategischer Fehler. Diese Maßnahme untergrabe das Vertrauen zum Dollar als Reservewährung, sagte Putin am Freitag in Johannesburg auf einer Pressekonferenz, die im Anschluss an den BRICS-Gipfel stattfand.