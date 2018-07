„Die ukrainische Spitzenpolitiker versuchen vor dem Hintergrund der fehlenden realen Errungenschaften bei der Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Streitkräfte, den Mythos über die angebliche russische Aggression gegen die Ukraine zu verbreiten“, so Filiponenko am Freitag in einem Pressegespräch.

Wie er präzisierte, werden im Internet Beweise gefälscht, die die angebliche Militärhilfe Russlands an die selbsternannte Volksrepublik Lugansk bestätigen sollen.

„Wenn Russland tatsächlich diese Hilfe an die Republik erwiesen hätte, so hätte dieses Pressegespräch nicht in Lugansk, sondern in Charkiw oder Kiew stattgefunden“, sagte Filiponenko.

© AFP 2018 / SERGEY BOBOK Ukraine gibt Nutzlosigkeit ihrer modernsten „Oplot“-Panzer zu

Neben dem „Mythos über die russische Aggression“ verbreitet die ukrainische Staatsführung noch ein „Märchen“ – über die Stärke der ukrainischen Armee.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko mehrmals erklärt, dass die ukrainische Armee „besonders kampffähig in Europa“ und „besonders effizient auf dem Kontinent“ sei.

In Wirklichkeit ist es bei weitem nicht so. Zuvor hatte der ehemalige ukrainische Militär Alexej Bobownikow erläutert, warum Kiew seine Armee nicht mit modernen Panzern des Typs „Oplot“ umrüstet.

Bobownikow zufolge beträgt die tatsächliche Leistung des Betriebes, der diese Panzer herstellt, lediglich zehn Stück pro Jahr. Kiew werde also zehn Jahre brauchen, um eine Panzerbrigade mit den erforderlichen 100 Panzern auszurüsten.