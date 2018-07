Trump bereit, nach Moskau zu reisen

US-Präsident Donald Trump hat sich bereit erklärt, Moskau zu besuchen. Dies meldet Reuters unter Verweis auf eine Mitteilung des Weißen Hauses am Freitag.

Es wird betont, dass der US-Staatschef den Besuch abstatten werde, nachdem er eine offizielle Einladung erhalten habe.

„Präsident Trump erwartet mit Ungeduld den Besuch des russischen Präsidenten Putin in Washington Anfang des nächsten Jahres. Er ist auch bereit, Moskau zu besuchen, sobald er eine Einladung erhält“, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders.

© AP Photo / Joel Ryan Die meisten Amerikaner wollen zweites Trump-Putin-Treffen – Umfrage

Zuvor hatte der russische Staatschef Wladimir Putin an die US-Seite eine Einladung gerichtet. „Ich bin auch bereit“, sagte er in einer Pressekonferenz zum Abschluss des BRICS-Gipfels in der Republik Südafrika. Er betonte zudem, dass Trump auf weitere Treffen, die er als nützlich bezeichnete, eingestimmt sei.

Am 16. Juli fand in Helsinki ein erstes Vollformat-Treffen der Präsidenten Russlands und der USA statt. Unter vier Augen hatten Putin und Trump mehr als zwei Stunden gesprochen. Die beiden Staatschefs haben ihre Verhandlungen als positiv bewertet.