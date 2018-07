Illegale Migranten betreten Europa und fliehen – VIDEO

Die britische Zeitung „The Daily Mail“ hat auf YouTube ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie illegale Migranten aus Afrika an der spanischen Küste landen und anschließend chaotisch fliehen.

Das Video zeigt, wie eine Gruppe von 30 Menschen auf einem Schlauchboot an einem Strand nahe der spanischen Hafenstadt Algeciras landet. Kurz darauf fliehen die Migranten chaotisch in Richtung eines Waldstreifens in der Nähe, damit Beamte der Küstenwache sie nicht festnehmen können.

© REUTERS / FARO TV Hunderte Migranten kämpfen sich mit Flammenwerfern und Fäkalbomben nach Spanien durch - VIDEO

Laut der Zeitung sind innerhalb der letzten Woche mehr als 1600 Migranten auf solche Weise an der spanischen Küste gelandet. Die entsprechende Route beginne an der Küste von Marokko, dann würden Migranten die Straße von Gibraltar mit Schlauchbooten durchqueren.

Nachdem der italienische Ministerpräsident Matteo Salvini verboten hatte, Schiffe mit Migranten in den italienischen Häfen aufzunehmen, wurde Algeciras zum Hauptziel von Migranten, die Europa erreichen wollen.