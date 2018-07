Puigdemont will für Kataloniens Unabhängigkeit weiterkämpfen

Der ehemalige Präsident von Katalonien Carles Puigdemont hat Deutschland am Samstag verlassen und ist in Belgien angekommen. Er will weiter in ganz Europa für die katalanische Unabhängigkeit kämpfen.

„Meine Reise wird nicht enden, bis alle politische Gefangenen frei sind“, so Puigdemont am Samstag auf einer Pressekonferenz in der katalanischen Vertretung in Brüssel.

„Ich werde in die letzte Ecke unseres Kontinents reisen, um das gerechte Anliegen der Katalanen zu vertreten“, so Puidemont weiter.

© AFP 2018 / Tobias Schwarz Katalanischer Ex-Präsident Puigdemont verlässt Deutschland

Der 55-Jährige war im vergangenen Jahr nach einem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien als Regionalpräsident von der spanischen Zentralregierung in Madrid abgesetzt worden und nach Belgien geflohen. Er wurde im März aufgrund eines von Spanien erwirkten europäischen Haftbefehls auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen.