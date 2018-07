Das Kommando der ukrainischen Streitkräfte schreibt Munition und Brennstoff ab, um sie an die Kämpfer der radikalen Bewegung „Rechter Sektor“ zu übergeben. Dies teilte der Pressedienstchef der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, Daniil Bessonow, mit.

„Gemäß den Informationen, die vom Stab der Besatzungskräfte der Ukraine erhalten wurden, wurden Fakten bekannt, dass Kommandeure der Untereinheiten in den vordersten Stellungen Munition und den Brennstoff abgeschrieben haben. So berichten Brigadekommandeure an das Hauptquartier der Besatzungstruppen von der Durchführung von 20 bis 25 Beschießungen täglich, aber wir registrieren nicht mehr als fünf bis sieben Beschießungen“, zitiert die Donezker Nachrichtenagentur den Sprecher.

© Sputnik / Stringer Ukrainische Marinesoldaten nehmen radikale Milizen unter Beschuss

Dieser Unterschied beinhalte täglich einige Tonnen Brennstoff, der an die lokale Bevölkerung verkauft werde, und Dutzende Stück Munition, die „aus der Einsatzzone der Besatzungstruppen abgezogen oder an die Banden des ‚ Rechten Sektors ‘ oder der ‚Ukrainischen Freiwilligen Armee‘ übergeben werden“.

Laut Informationen von Bessonow führt zurzeit eine Kommission ukrainischer Offiziere eine Ermittlung im Fall der Entwendung durch.