Einigung steht: G20 will stärker gegen Hunger in der Welt vorgehen

Die Landwirtschaftsminister der 20 teilnehmenden Staaten haben in der Abschlusserklärung ihres Treffens in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Besorgnis über die Verschärfung der Hungersnöte auf der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht.

Der Kampf gegen den Welthunger soll laut dem Abschlussdokument stärker aufgenommen werden.

„Wir sind besorgt, dass nach mehreren Jahren des Rückgangs der Hunger in der gesamten Welt im Jahr 2016 wieder zugenommen hat, sodass an ihm zur Zeit 815 Millionen Menschen leiden, während zwei Milliarden Menschen an einem Mangel an Mikronährstoffen (…) leiden“, heißt es in der Erklärung.

Die G20-Staaten würden sich nun zur Zusammenarbeit verpflichten, um den Hunger in der Welt zu beenden sowie die Landwirtschaft zu entwickeln.

Die nachhaltige Entwicklung einer ausgebauten Landwirtschaft sei die Bedingung dafür, dass alle Menschen den Zugang zu „ungefährlichen und nahrhaften Lebensmitteln für ein aktives und gesundes Leben“ bekommen, so das Dokument.