Wie die Quelle am Samstag mitteilte, erlangten die syrischen Truppen die Kontrolle über die Ortschaften Saisoun, al-Awam, Jumla, Ein Hamata, Abu Reqa, Abu Kherj, al-Nafia und Sadd al-Nafia im nordwestlichen Teil der Provinz Daraa. Viele IS-Terroristen seien bei der Militäroperation gestorben – die genau Zahl wird allerdings nicht genannt.

Zudem habe die Regierungsarmee große Mengen von Waffen und Munition beschlagnahmt. Die Ingenieureinheiten sollen derzeit die von Terroristen gelegten Landminen und unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) in der Region räumen.

Nach Einschätzung der Quelle kam die syrische Armee mit dieser Operation sehr nah an eine Beendigung der Terror-Präsenz in der Region des Jarmuk-Beckens und in der Provinz Daraa heran.

*Islamischer Staat (IS, auch Daesh) — eine in Russland verbotene Terrorvereinigung