Union erreicht Rekordtief seit zwölf Jahren – Umfrage

Die Umfragewerte der Union hat ein Rekordtief seit zwölf Jahren erreicht. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Emnid durchgeführt hat, schreibt die „Bild-Zeitung“ am Sonntag.

Der Umfrage zufolge rutschte die Union auf 29 Prozent ab und liegt damit erstmals seit 2006 so tief. Im Vergleich zur vorigen Woche verlor die Union einen Prozentpunkt.

© REUTERS / Michaela Rehle #Ausgehetzt: Zehntausende demonstrierten in München gegen Flüchtlingspolitik der CSU

Die SPD verlor auch einen Prozentpunkt und kam auf 18 Prozent. Als drittstärkste Partei folgt die AfD mit unverändert 15 Prozent.

Die Grünen kommen auf 14 Prozent (plus zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche) und steigen damit in der Wählergunst auf ihren Jahreshöchstwert. Die Linke und die FDP bleiben unverändert bei zehn beziehungsweise neun Prozent.

Die CDU und die CSU streiten zurzeit wegen der Asylpolitik. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte zuvor seinen „Masterplan Migration“ vorgestellt, der bei Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Unterstützung fand.

Anfang Juli hatten sich Seehofer und Merkel auf einen Kompromiss geeinigt: In Deutschland sollen Transitzentren eingerichtet werden, in denen Migranten bis zu 48 Stunden vor der Abschiebung in andere EU-Länder, wo sie ursprünglich registriert worden waren, bleiben sollen.