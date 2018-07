Neue US-Strategie in Afghanistan: Taliban behalten Kontrolle über eroberte Gebiete

Demnach könnten sich die Regierungstruppen nun darauf konzentrieren, größere Städte, beispielsweise Kandahar, Kundus und Kabul zu schützen.

In diesem Fall werden die Taliban und andere Rebellengruppen die eroberten Gebiete unter ihrer Kontrolle behalten.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt laut „The New York Times“ den Kurs von Barack Obama fort, der den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan 2014 angekündigt hatte.

„Der Rückzug in die Städte ist ein klarer Hinweis darauf, dass die pro-amerikanische Regierung in Afghanistan immer noch nicht in der Lage ist, die wachsende ländliche Bevölkerung zu schützen (…)“, heißt es in dem Artikel.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass hochrangige US-Diplomaten ein Treffen mit Vertretern der Taliban durchgeführt hätten, um einen möglichen Friedensprozess in Afghanistan zu besprechen.

Die USA und ihre Verbündeten begannen 2001 in Afghanistan Militäreinsätze gegen die Taliban-Kämpfer sowie gegen die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“, auch Daesh). 2014 wurde die Kampfmission beendet, 2015 begann die Folgemission Resolute Support zu Ausbildung, Beratung und Training der afghanischen Sicherheitskräfte.

Im August 2017 verkündete der amerikanische Präsident Donald Trump eine neue US-Strategie für Afghanistan. Trump machte dabei keine Angaben zur militärischen Seite der Strategie. Jedoch war offenkundig, dass die US-Militärs das Land vorerst nicht verlassen werden.

* eine in Russland verbotene Terrororganisation