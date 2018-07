„Sie betrügen dich“: Das rät Italiens Vize-Ministerpräsident Theresa May zum Brexit

Italiens stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini hat der britischen Premierministerin Theresa May zu Härte in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union geraten. Das folgte aus seinem Gespräch mit der britischen Zeitung „The Sunday Times“.

Salvini wisse aus eigener Erfahrung, dass man von der EU betrogen werde, wenn man ihr seinen Willen nicht aufzwänge. Notfalls solle May auch einen Brexit ohne Vereinbarung riskieren.

© REUTERS / BBC/ Jeff Overs Brexit-Fiktion: Hat May das britische Volk verraten?

„Es gibt keine Objektivität oder guten Glauben auf der europäischen Seite. Meine Erfahrung im Europäischen Parlament sagt mir, dass man sich entweder aufdrängt, oder sie betrügen dich“, zitiert die Zeitung den italienischen Politiker.

Notfalls solle May auch einen Brexit ohne Vereinbarung riskieren. „Bei einigen Grundsatzfragen muss man nicht flexibel sein, und man sollte nicht zurückweichen.“

Bei dem Referendum am 23. Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit der Briten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt. Das Austrittsverfahren war am 29. März 2017 gestartet worden. Genau zwei Jahre danach, am 29. März 2019, soll Großbritannien laut Artikel 50 des Vertrags von Lissabon die Europäische Union verlassen.