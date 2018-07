Erdogans Besuchspläne sorgen für heftige Debatten in Deutschland

Der mögliche Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland im September hat kontroverse Diskussionen ausgelöst.

Der Wuppertaler CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt erklärte, es sei zu begrüßen, dass Erdogan zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland kommen wolle. Unter Nato-Verbündeten und „zwischen Nationen mit vielen übereinstimmenden Interessen sind Kontakte auch auf höchster Ebene wichtig“, erklärte er.

© REUTERS / Osman Orsal „Erdogan soll zu Hause bleiben“: Weidel und Özdemir kritisieren geplanten Besuch

Allerdings sollte die deutsche Bundesregierung dabei keine Gelegenheit auslassen, „auch die kritischen Fragen zwischen Deutschland und der Türkei anzusprechen“.

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Montag in Berlin, die Türkei sei bei vielen Themen ein „enger und wichtiger Partner“. Die Bundesregierung sei daher immer an einem Gespräch interessiert. Demmer betonte, das schließe Erdogan „selbstverständlich“ mit ein.

Dagegen forderte der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, Erdogan nur dann zu empfangen, wenn das Thema Menschenrechte in der Türkei bei den Gesprächen im Fokus stehe.

„Es ist unvorstellbar, dass Erdogan mit militärischen Ehren in Berlin empfangen wird und sich die Spitzen des deutschen Staates lächelnd mit ihm ablichten lassen, während etliche Journalisten unschuldig in türkischen Gefängnissen eingesperrt sind”, so der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Erdogan werde zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen. Der Besuch sei voraussichtlich für Ende September geplant. Über das genaue Datum werde demnach derzeit noch verhandelt.

