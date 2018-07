Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort bereicherte sich an Ukraine um 60 Mio Dollar

„Die (US-)Regierung will beweisen, dass sich Manafort während seiner Arbeit in der Ukraine um mehr als 60 Millionen Dollar bereichert und dieses Geld nicht deklariert hat“, heißt es in der am Montag in Washington veröffentlichten Anklage. Es geht um Manaforts Aktivitäten in der Ukraine in den Jahren 2010-2014, noch bevor er seine Kooperation mit Trump aufgenommen hat.

Die erste Gerichtsverhandlung im Fall Manafort soll am Dienstag (31.07) im föderalen Gericht von Alexandria, Bundesstaat Virginia, eröffnet werden. Behandelt werden hauptsächlich gegen Manafort erhobene Anschuldigungen im Finanzbereich, darunter Steuerhinterziehung. Ein Straffall gegen Manafort läuft auch in einem Washingtoner Gericht.

Die US-Justiz legt dem Ex-Wahlkampfmanager von Donald Trump illegale Lobbyaktivitäten im Namen der ehemaligen ukrainischen Führung sowie Steuerhinterziehung und Geldwäsche zur Last.

