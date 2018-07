London annonciert Freundschaft mit Katar gegen Russland – Moskau reagiert

Zuvor hatte Mays Büro nach den Gesprächen mit Al Thani, die am 24. Juli in London stattgefunden hatten, eine Pressemitteilung veröffentlicht, die scharfe Aussagen gegen Russland und dessen Außenpolitik beinhaltete. Dort hieß es, May und Al Thani hätten sich darauf geeinigt, die Beziehungen zu Russland „aus der Position der Stärke“ zu entwickeln sowie „böswilligen Handlungen“ zusammen entgegenzuwirken und allgemeine Normen und Prinzipien durchzusetzen.

Mehr zum Thema >>> Moskau reagiert auf „altes Mantra“ Londons von Russlands „Schuld“

„Wir machten uns mit dieser Erklärung aus der Downing Street genau vertraut und waren ziemlich überrascht, denn in einer entsprechenden Pressemitteilung, die die katarische Seite verbreitete, gibt es kein Wort über Russland und umso mehr keine kritischen Aussagen gegenüber unserem Land. In den Gesprächen mit den Diplomaten der russischen Botschaft in Katar dementieren unsere katarischen Partner kategorisch die Tatsache, dass man sich in Doha mit dem wohlbekannten antirussischen Vorgehen von Theresa May solidarisiert“, heißt es in einer Erklärung von Sacharowa, die auf der Webseite des russischen Außenministeriums veröffentlicht wurde.

Sie verwies darauf, dass London erneut eine antirussische Kampagne anheize, die darauf abziele, Russland das Schuldgefühl für Vergehen aufzudrängen, die es nie begangen habe.

Mehr zum Thema >>> Wegen Russland: London verstärkt britische Militärpräsenz im Nordatlantik

„Weil die Propaganda-Aktivitäten der britischen Behörden keinen sachgemäßen Einfluss auf andere Mitglieder der Weltgemeinschaft ausgeübt haben, hat man in Großbritannien offenbar beschlossen, sich im Wunschdenken zu üben und diejenigen in die Reihen seiner Unterstützer aufzunehmen, die die antirussischen Ansichten nicht teilen. Entsprechende Londoner Aussagen werden im Ergebnis immer weniger überzeugend und glaubwürdig, und das Vertraue, seitens der ausländischen Partner Großbritanniens schwindet allmählich“, fügte Sacharowa hinzu.