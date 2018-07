Migranten-Überfall war Bundeswehr-Fake – AfD verbreitet Falschmeldung trotzdem weiter

Ein Fall erregte am Mittwoch die Gemüter: Zwei Bundeswehrsoldaten gaben gegenüber der Polizei an, von drei südländisch wirkenden Männern beschimpft und attackiert worden zu sein. Die Polizei ging von einer politisch motivierten Tat aus. Ein Shitstorm brach im Netz los. An vorderster Front Peter Tauber von der CDU und Vertreter der AfD, darunter die AfD Hessen:

Schlimme Nachricht aus Bad Hersfeld: 2 Bundeswehrsoldaten wurden vorgestern attackiert. Sie wurden geschlagen, bespuckt & als Nazis beschimpft. Was für feige Angreifer! Unsere Soldaten haben jede Solidarität verdient. Wer sie angreift, greift uns alle an. https://t.co/Yl6Tv7TXfn — Peter Tauber (@petertauber) July 27, 2018

Bad Hersfeld (27. Juli 2018). Die hessischen AfD-Landessprecher Klaus Herrmann und Robert Lambrou verurteilen auf das Schärfste den Angriff auf zwei junge Soldaten am Mittwoch in Bad Hersfeld auf dem Weg zum Dienst.

Lambrou stellt fest: pic.twitter.com/YjjHECdR98 — AfD Hessen (@AfD_Hessen) July 27, 2018

© AP Photo / Matthias Schrader Hessen: „Stark gebräunte Männer“ schlagen angeblich Bundeswehrsoldaten zusammen

Am Montag dann der Schock: Offenbar haben die beiden Soldaten die ganze Geschichte nur erfunden, weil sie sich zum Dienst verspäteten und Angst vor disziplinarischen Maßnahmen hatten. Um das Ganze glaubhaft zu machen, fügten sie sich sogar gegenseitig leichte Verletzungen zu, die von den erfundenen Tätern stammen sollten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Vortäuschung einer Straftat.

Peter Tauber korrigierte immer nach und tweetete hinterher:

Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass es keinen Angriff gab, sondern dieser von den beiden Soldaten erfunden wurde.

So ein Verhalten geht gar nicht! Damit erweisen sie all jenen Kameraden einen Bärendienst, die wirklich von Übergriffen betroffen sind! https://t.co/yySJVRoV5C — Peter Tauber (@petertauber) July 30, 2018

Weniger eindeutig verhält sich die AfD Hessen. Sie retweetete lediglich die Äußerung des AfD-Politikers Pierre Lamely, der den Fake zwar beim Namen nannte, aber nur, um gleich wieder gegen Migranten auszuteilen:

Was aber wesentlich bedenklicher am Verhalten der AfD Hessen ist: So schnell sie mit der Meldung zum angeblichen Vorfall war, so lasch ist sie jetzt bei der Richtigstellung. Sie hatte den Vorfall nämlich ganz oben auf Ihrem Twitter-Account angepinnt, damit jeder Besucher gleich davon erfährt. Dort steht sie auch heute noch – über der retweeteten „Richtigstellung“.

Damit verbreitet die AfD weiter die Falschinformation. Da der Tweet über der Richtigstellung steht, kann man ihr hier Absicht unterstellen – und damit Hetze.

Ein Screenshot zeigt, dass die Tweets um 11 Uhr Ortszeit noch nicht entfernt waren: