Israel unterstützt Flucht der Terroristen von Golanhöhen - syrischer UN-Vertreter

Zahlreiche Terrorkämpfer seien vor der vorrückenden syrischen Armee über die Golanhöhen weiter nach Israel geflohen, von wo sie in verschiedene andere Staaten gebracht worden seien, vor allem in die USA.

„Wir stellen das entschiedene Vorrücken der syrischen Armee fest, welches Terrorgruppierungen und militante Kämpfer zur Flucht aus Syrien über die Golanhöhen auf das Territorium Israels gezwungen hat. Von dort wurden sie nach Jordanien gebracht mit dem anschließenden Abtransport in andere Länder, in erster Linie in die USA“, erklärte al-Dschafari als Leiter der syrischen Delegation in Astana.

In diesem Zusammenhang wandte er sich auch an die USA und forderte den Abzug aller amerikanischen Kräfte aus Syrien.

Ebenfalls kommentierte al-Dschafari den Stand der syrischen Militäroperation in der südlichen Provinz Deraa.