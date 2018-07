Syrien wirft Türkei Besetzung seiner nördlichen Gebiete vor

Ankara respektiere Syriens Souveränität nicht, sagte Dschafari bei der zehnten Gesprächsrunde zur Syrien-Lage im „Astana-Format“ in Sotschi.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Friedensprozess in Syrien muss angepasst werden – Experte

© REUTERS / Rodi Said Türkei und USA vereinbaren Abzugsplan der kurdischen YPG aus syrischem Manbidsch

„Ich möchte anmerken, dass unsere Freunde aus Russland und dem Iran ihre Verpflichtungen zur Erhaltung der Souveränität Syriens einhalten. Was die Türkei betrifft, hat sie ihre Verpflichtungen in Bezug auf die Achtung unserer Souveränität zum zehnten Mal verletzt. (…) Auch in der Deeskalationszone in Idlib erfüllt die türkische Regierung ihre Verpflichtungen nicht”, so der UN-Botschafter.

Er fügte hinzu, dass die türkischen Behörden sich einer heuchlerischen Sprache bedienen. Die Türkei sei die einzige Partei im Astana-Prozess, die ihre eigenen Verpflichtungen verletze.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Kurden wollen mit Assad Dezentralisierung von Syrien besprechen – Medien