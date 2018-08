Noble Partner 2018: Nato startet Militärübungen in Georgien

Die zweiwöchigen multinationalen Nato-Militärübungen „Noble Partner 2018“ haben am 1. August in Georgien begonnen. Mehr als 3000 Militärangehörigen aus 13 Nato-Ländern und Partnerländern der Allianz beteiligen sich daran, wie das Verteidigungsministerium Georgiens am Mittwoch mitteilte.