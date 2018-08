Im Fall von US-Sanktionen: Manila verzichtet nicht auf russische Waffen

„In den letzten Wochen gab es viel Kritik in den Medien in Bezug auf mögliche Sanktionen der USA (beim Kauf der russischen Waffen), wir haben dies erwartet und erwarten noch mehr. Aber ich denke, dass wir darauf nicht verzichten werden“, sagte Cayetano bei seinem Treffen mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Rande des ASEAN-Ministergipfels in Singapur.

„Einige sind darüber besorgt, doch wenn wir eine unabhängige internationale Politik durchführen wollen, sollten wir niemandem erlauben, uns die Bedingungen zu diktieren“, sagte er weiter.

„Falls dies (die Verhängung der Sanktionen) passiert, wird es Heuchelei sein“, wird der Politiker von der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti zitiert.

Darüber hinaus gratulierte Cayetano dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zur erfolgreichen Durchführung der Fußball-WM 2018 in Russland. „Das war einfach eindrucksvoll“, sagte er.

Russlands Außenministerium teilte unter anderem mit, dass sich der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein philippinischer Amtskollege Alan Peter Cayetano für „die Erweiterung des bilateralen politischen Dialogs, die Aktivierung der handelswirtschaftlichen und humanitären Verbindungen sowie die Verstärkung des Zusammenwirkens in internationalen Angelegenheiten“ ausgesprochen hätten.