Russland ruft USA zur Räumung von Militärbasis in Al-Tanf auf

Russland hat die USA aufgefordert, die Militärbasis der internationalen Koalition nahe der syrischen Stadt Al-Tanf zu räumen. Dies teilte am Donnerstag der Generalstab der russischen Streitkräfte mit.

„Wir halten es für notwendig, dass die US-Partner innerhalb kürzester Zeit einen humanitären Zugang nach Rukban (Flüchtlingslager in Syrien – Anm. d. Red.) schaffen sowie die Rückkehr von Flüchtlingen aus dem Lager an ihre ständigen Wohnsitze gewährleisten und den Militärstützpunkt in Al-Tanf räumen“, sagte der Chef der Hauptverwaltung für Operatives im russischen Generalstab, Sergej Rudskoj.

Die Militärbasis in Al-Tanf wurde im Jahr 2017 von den US-Geheimdiensten eingerichtet. Sie wird von westlichen und nahöstlichen Verbündeten zur militärischen Ausbildung von Vertretern der „gemäßigten Opposition“ genutzt.

Anfang Juni hatte das syrische Außenministerium die amerikanischen Truppen aufgefordert, das Gebiet Al-Tanf zu verlassen, um weitere Verhandlungen über die südlichen Territorien des Landes zu ermöglichen.