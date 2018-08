Chinesischer Professor verschwindet mitten im Interview mit US-Staatssender

Professor Wenguang Sun von der Shandong Universität soll während eines Gesprächs mit einem US-Staatssender verschwunden sein. Berichten zufolge hatten Polizisten das Haus des bekannten Regierungskritikers in Jinan gestürmt und das am Telefon geführte Interview abgebrochen.

Der Professor ließ sich am Mittwoch von Voice of America zur chinesischen Afrika-Politik interviewen, wie Lenta.ru unter Verweis auf US-Medien schreibt. Mitten im Gespräch ließ der Mann wissen, Polizisten seien in sein Haus eingedrungen und hätten gefordert, das Interview zu beenden.

„Ich habe das Recht auf Redefreiheit“, konnte Wenguang Sun demnach noch sagen, bevor die Verbindung abbrach. Der Sender versuchte nach eigenen Angaben vergeblich, den Kontakt zu dem Mann wiederaufzunehmen. Sein Verbleib sei nicht bekannt. Ein Kommentar vonseiten der chinesischen Behörden liegt momentan nicht vor.

Nach Angaben des US-Senders hatte der chinesische Professor zuvor in einem offenen Brief die Afrika- und Nahost-Politik von Staatschef Xi Jinping kritisiert.