US-Actionstar Steven Seagal bekommt Amt beim russischen Außenministerium

Hollywood-Schauspieler Steven Seagal (66) ist jetzt russischer Sonderbeauftragter für die humanitären Beziehungen mit den USA. In diesem Amt soll der Action-Held und Aikido-Meister die Zusammenarbeit beider Staaten in Kultur und Kunst sowie den gesellschaftlichen und jugendlichen Austausch fördern, teilte das russische Außenamt am Samstag mit.