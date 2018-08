Nato baut in ehemaliger Stalin-Stadt ihre erste Balkan-Basis

Dem albanischen Regierungschef zufolge ist als Bauort ein alter Militärflughafen in der Stadt Kucova gewählt worden.

Weil die Stadt in den 1950ern mit sowjetischer Hilfe entwickelt wurde, hieß sie von 1950 bis 1990 Qyteti Stalin (deutsch: Stalin-Stadt).

„Mit Hilfe von Mitteln der Nordatlantischen Allianz in Partnerschaft mit der albanischen Regierung wird die Nato allein in der ersten Phase des Projekts in die Modernisierung des Flughafens in Kucova mehr als 50 Millionen Euro investieren“, schrieb Rama auf seinem Facebook-Account.

© AP Photo / Boris Grdanoski EU will 2019 Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien starten

Der albanische Premier präzisierte, dass die Realisierung des Projekts im Laufe des Jahres beginnen solle. Rama äußerte zudem, dass die „Luftwaffenbasis für die Versorgung der Nato, für logistischen Beistand, die Unterstützung von Lufteinheiten der Polizei, die Schulung von Besatzungen und für Übungen der Allianz dienen wird“.

„Kucova soll auch als Stützpunkt für die nationalen Luftstreitkräfte dienen. Diese strategische Investition der Nato in Albanien wird neue Standards in unsere Streitkräfte einbringen“, betonte der Premier des Landes.

Albanien ist seit April 2009 Mitglied der Nordatlantischen Allianz.