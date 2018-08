Trump erklärt, wozu er Importzölle braucht

Dabei handle es sich um die riesige Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten.

„Die Zölle funktionieren großartig. Jeder Staat der Welt will Reichtum aus den USA nehmen, immer zu unseren Ungunsten. Ich sage, wenn sie kommen, besteuern wir sie. Wenn sie nicht besteuert werden wollen, sollen sie das Produkt in den USA herstellen oder bauen“, schrieb Trump auf seiner Twitter-Seite.

Eine solche Besteuerung würde laut ihm in jedem Fall einen Zuwachs an Arbeitsplätzen und am Wohlstand des Landes bedeuten.

„Dank den Zöllen werden wir in der Lage sein, große Beträge der 21-Billionen-Dollar-Verschuldung zu begleichen, die größtenteils von der Obama-Regierung angesammelt wurde“.

Zudem würde diese Politik erlauben, die US-Bürger weniger zu besteuern, so der US-Präsident.

Zuvor hatte Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium aus mehreren Ländern, darunter China, Russland und die EU, eingeführt. Eine Reihe von Staaten hatten als Vergeltung Strafzölle auf US-Erzeugnisse verkündet.