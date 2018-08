Iran soll nicht mehr „weltweit führender Terrorsponsor” sein – Pompeo

„Die Islamische Republik Iran, deren Regierung schiitisch geprägt ist, hat ihr Volk sehr schlecht behandelt, was letztlich zu Terrorausbrüchen geführt hat“, sagte Pompeo in einer vom indonesischen Fernsehsender Metro TV am Sonntag ausgestrahlten Sendung. Der Iran sei der weltweit führende Terrorsponsor, betonte er. „Die USA versuchen, den Iran zur Einstellung solcher Aktivitäten zu zwingen. Wir versuchen, eine Verhaltensänderung seitens des iranischen Regimes zu erzielen“, so der US-Außenminister weiter.

Trump hatte zuvor seine Bereitschaft zu einem Treffen mit der iranischen Führung, einschließlich des Präsidenten des Landes, Hassan Rohani, erklärt. Dabei soll das Atomabkommen überprüft und ein Dialog etabliert werden.

Die 5+1-Staaten (UN-Vetostaaten und Deutschland) und der Iran hatten 2015 ein historisches Abkommen über die Beilegung des jahrelangen Problems des iranischen Atomprogramms erzielt. Die Parteien hatten den Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA) beschlossen, dessen Erfüllung die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen des UN-Sicherheitsrates, der USA und der EU gegen den Iran aufheben sollte.

Trump hatte am 8. Mai den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran angekündigt und alle früher gegen den Teheran verhängten Sanktionen wiederhergestellt. Davon sind auch Länder betroffen, die Geschäfte mit dem Iran abwickeln.