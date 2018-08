Drohnenexplosion bei Maduro-Rede auf VIDEO eingefangen

Auf dem Video ist eine Drohne zu sehen, die in der Luft explodiert. Zu diesem Zeitpunkt ist zu hören, wie der venezolanische Staatschef seine Rede hält.

​Der venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodríguez hatte zuvor mitgeteilt, am Samstag um 17:45 Uhr Ortszeit sei ein Attentat auf Maduro fehlgeschlagen.

Unbekannte sollen mittels Drohnen mehrere Sprengladungen vor das Gebäude des Hohen Militärkommandos in Caracas, wo der Staatschef anlässlich einer Militärparade eine Rede hielt, gebracht und gezündet haben. Sieben Soldaten der Nationalgarde seien dabei verletzt worden.

Später präzisierte er, dass bei dem Attentat drei Drohnen mit Sprengsätzen detoniert seien. „Es gab drei Explosionen. Gegenüber der Präsidentenbühne ging eine Drohne in die Luft, eine weitere Drohne hob ab und explodierte rechts von der Bühne“, sagte Rodríguez.

Gerade die zweite Drohne sei der Grund dafür gewesen, dass Verwandte von Soldaten (der Garde – Anm. d. Red.) nach links geflohen seien. Die dritte Drohne sei neben einem Gebäude südlich der Bühne explodiert, so der Minister.

Maduro hatte die einheimische Opposition und die kolumbianischen Behörden für die Attacke verantwortlich gemacht. Das Außenministerium Kolumbiens wies in einer Erklärung Beschuldigungen über die Beteiligung Bogotas an dem Anschlag zurück. Maduro glaubt außerdem, ein Teil derjenigen, die ihn töten wollten, würde in den USA leben. Der Berater des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, John Bolton, erklärte gegenüber dem Fernsehsender Fox News, die US-Behörden seien in keiner Weise in das Attentat auf Maduro involviert.

Russlands Außenministerium hat den jüngsten Attentatsversuch auf den venezuelischen Staatschef Nicolás Maduro entschieden verurteilt.