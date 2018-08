Ex-US-Botschafter kommentiert Seagals diplomatische Mission – Sacharowa kontert

Zuvor war berichtet worden, dass der Schauspieler Steven Seagal zum Sonderbeauftragten des Außenministeriums Russlands für die russisch-amerikanischen humanitären Beziehungen ernannt worden war.

„Ich bezweifle, dass Herr Seagal bei der Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen Erfolg haben wird. Er ist vielleicht in Russland populär, aber in der US-amerikanischen Gesellschaft hat er fast keinen Einfluss. Er hat keine diplomatische Erfahrung. Daher macht es keinen Sinn. Und ich finde seine Ernennung für den russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, erniedrigend. Wenn ich an Antonows Stelle wäre, würde mich ein solcher Trick beleidigen“, so McFaul auf Radiosendung.

Die offizielle Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, reagierte auf die Worte des Botschafters und bemerkte, dass McFauls Beitrag zur Verschlechterung der US-russischen Beziehungen riesig gewesen sei.