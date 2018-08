Trumps Sicherheitsberater: USA nicht „naiv“ hinsichtlich Nordkorea

Demnach gibt es in der Regierung der Vereinigten Staaten niemanden, der „naiv“ hinsichtlich der Aussichten ist, „das Nordkorea die Denuklearisierung tatsächlich umsetzt“, so die AFP.

© Sputnik / Ilja Pitalew Nordkorea plant Entwicklung von Klonarmee – Zeitung

Es könne „gut sein, dass der Punkt kommt“, an dem die USA zu dem Schluss kämen, dass der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un es mit der Denuklearisierung nicht ernst meine.

Zuvor hatte die Zeitung „The Washington Post“ unter Berufung auf Quellen in den amerikanischen Geheimdiensten berichtet, es gebe Hinweise, dass Nordkorea in einer Forschungseinrichtung nahe Pjöngjang eine oder zwei Interkontinentalraketen entwickelt.

Das historische Treffen zwischen dem nordkoreanischen Staatschef, Kim Jong-un, und dem US-Präsidenten, Donald Trump, hatte am 12. Juni in Singapur stattgefunden. Im Anschluss an die Gespräche unterzeichnete Trump mit Kim nach eigenen Worten ein „ausführliches Dokument“ und betonte, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel werde „sehr schnell“ beginnen. Kim versprach seinerseits „große Veränderungen“ in der Zukunft.