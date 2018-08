Kiew protestiert gegen Putins Reise auf die Krim

Am 4. August hatte der russische Staatschef der feierlichen Eröffnung des internationalen Opernfestivals in der Stadt Chersones beigewohnt. Diese Reise sei „mit der Ukraine nicht vereinbart worden", so das ukrainische Außenministerium.

Kiew stufe diesen Besuch wie auch andere derartige Reisen der russischen Beamten auf die Krim als eine „grobe Verletzung" der staatlichen Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine" ein, heißt es in der Mitteilung.

© Sputnik / Alexey Malgavko Munitionsschmuggel von Ukraine auf Krim: Grenzschutz unterbindet mehrere Versuche

Die Krim war im März 2014 — nach gut 22 Jahren in der unabhängigen Ukraine — wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung der Halbinsel bei einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Anlass für die Volksabstimmung war ein nationalistisch geprägter Staatsstreich in Kiew. Die neue ukrainische Regierung erkennt die Abspaltung der Krim nicht an. Die westlichen Staaten haben den Sturz des Präsidenten Viktor Janukowitsch und die von der Opposition gestellte Regierung in Kiew akzeptiert, jedoch nicht das Krim-Referendum. Nach dem Beitritt der Halbinsel zu Russland verhängten die USA und die EU Sanktionen gegen Russland und die Krim.