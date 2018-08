„Gegen moderne Bedrohungen“: Pentagon stellt 800 Mio. für U-Wasser-Drohnen bereit

Das US-Verteidigungsministerium hat Verträge für die Entwicklung von Unterwasserdrohnen im Wert von fast 800 Millionen Dollar abgeschlossen. Dies berichtet die Zeitung „Stars and Stripes“ am Montag.

Nach Angaben der Zeitung sind die Finanzmittel unter 23 Unternehmen verteilt worden, die sich an der Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen für die Entwicklung und den Bau, die Herstellung sowie die technische Wartung der unbemannten Unterwasserfahrzeuge beteiligen werden.

Die Arbeiten am Projekt würden voraussichtlich im Juli 2023 abgeschlossen sein.

Für das Finanzjahr 2019 (beginnt am 1. Oktober – Anm. d. Red.) habe das Pentagon 9,6 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von unbemannten Technologien und den damit verbundenen Systemen beantragt. Dies sei ein Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Unbemannte Systeme und Roboter seien Schlüsseltechnologiebereiche, die es den Vereinigten Staaten ermöglichen würden, den sich auf dem modernen Schlachtfeld entwickelnden Bedrohungen entgegenzuwirken, sagte Brian Wynne, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Internationalen Assoziation für unbemannte Transportsysteme gegenüber der „Stars and Stripes“.

Laut der Assoziation war die US Navy in den letzten drei Jahren praktisch im Bereich der Entwicklung von Militärdrohen der Spitzenreiter im Land. Mehr als die Hälfte aller Drohnenprojekte für Land, Luft und See sollen im Zuständigkeitsbereich der Marine liegen.