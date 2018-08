Schweizerische Konzerne befürchten Iran-Sanktionen der USA

Die Wiederbelebung der von den USA gegen Teheran verhängten Sanktionen dürfte sich negativ auf schweizerische Konzerne auswirken, die mit dem Iran kooperieren. Wie der Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), Fabian Maienfisch, am Dienstag in einem RIA-Novosti-Gespräch sagte, will Bern die Interessen seiner Wirtschaft schützen.