„Wir müssen in jeder Situation dominieren“ – General zu US-Weltrolle

„Wir müssen immer die besten Möglichkeiten haben, die unser Land bieten kann. Wir müssen immer in der Lage sein, auf dem Schlachtfeld zu dominieren. Ich will nicht, dass es eine ausgeglichene Schlacht ist, damit unsere Gegner glauben, dass wir ebenbürtig sind. Falls es so sein wird, dann wird es ein Risiko für unser Land geben“, sagte Hyten auf einer Konferenz zur Raketen- und Weltraumverteidigung.

Zu den Hauptgegnern zählte er Russland und China, die aktiv ihre nuklearen und militärischen Fähigkeiten entwickeln, „um den USA entgegenzuwirken“. Gleichzeitig räumte Hayten ein, dass solche Aktionen dieser Länder eine Reaktion auf das US-Vorgehen seien: „Sie sehen, was wir tun“.

Der General verwies darauf, dass das strategische Verteidigungspotential der USA ihm zurzeit keine Sorgen mache und er „nachts ruhig schläft“. Dabei sagte er, es sei notwendig, „nicht an den heutigen, sondern an den morgigen Tag zu denken“.

„Wir müssen jede Gelegenheit haben – nukleare, im Weltraum, im Bereich der Raketenabwehr… Das ist nicht die Schaffung von Bedingungen für den Krieg, sondern die Schaffung von Bedingungen für den Frieden… Wir müssen in jeder Situation dominieren", betonte Hyten.