Die NATO-Staaten sind uneins über die mögliche Mitgliedschaft der Südkaukasusrepublik Georgien. Wie Sergej Markedonow von der Russischen Humanitären Universität am Dienstag in Moskau sagte, dürfte das Land möglicherweise nie NATO-Mitglied werden, was aber seiner bilateralen Kooperation mit den USA nicht im Wege stehen würde.