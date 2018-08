Verlässt Assange bald seine Zuflucht? Ecuadors Präsident nennt Bedingung

Der Präsident Ecuadors Lenín Moreno hat die Bedingung in einer Sendung des Fernsehsenders NTN24 genannt, unter welchen der Wikileaks-Gründer Julian Assange die ecuadorianische Botschaft in London, wo er seit 2012 festsitzt, verlassen wird.

„Wir haben seine gesetzlichen Vertreter kontaktiert, um eine Vereinbarung zu treffen. Darin soll die größte Aufmerksamkeit den Themen von Assanges Leben und den internationalen Normen geschenkt werden. Falls wir diese Vereinbarung erzielen, werden wir Herrn Assange gerne bitten, die Botschaft zu verlassen und sich einem Rechtsverfahren zu unterziehen“, zitiert der Sender den Präsidenten.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Bloomberg lüftet wahren Grund für Beendigung von Assanges Exil

Zuvor hatte Lenín Moreno erklärt, Julian Assange müsse letztendlich die Botschaft des Landes in London verlassen.

Der Wikileaks-Gründer sitzt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London fest, wo er Zuflucht suchte, nachdem er in Großbritannien alle Rechtsmittel gegen einen Antrag Schwedens auf seine Auslieferung ausgeschöpft hatte. In Schweden werden dem gebürtigen Australier Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Ecuadors Regierung hatte ihm Ende März alle Kommunikationsverbindungen abgeschnitten. Das Verhalten und die Beiträge Assanges in den sozialen Netzwerken gefährden nach Behördenangaben die guten Beziehungen zu Großbritannien sowie zu anderen EU-Ländern und Staaten der Welt.